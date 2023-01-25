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У Львові пасажирський автобус зіткнувся із легковиком

Андрій Котенський

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На перехресті вулиць Левандівська-Шевченка (квазікільце) автобус № 6а потрапив у ДТП із легковиком. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомили в управлінні транспорту ЛМР, на перехресті вул. Левандівська-Шевченка (квазікільце) сталася ДТП за участю автобуса маршруту № 6а, зо курсує за маршрутом Рясне 2 – пл.Галицька і приватного авто. Причини ДТП встановлюють.

За даними відомства, водій і пасажири автобуса не постраждали. Натомість водій авто поскаржився на біль у грудях, коли приїхала швидка. Його госпіталізували до лікарні.

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