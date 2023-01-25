Спецпризначенці зайшли в тил окупантів на Херсонщині і знищили там пункт управління

Спецпризначенці спільно зі ЗСУ проникли в тил російських окупантів у районі Нової Каховки, що на Херсонщині, і знищили там їхній пункт управління. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Успішну спецоперацію військові провели у ніч із 23 на 24 січня. Завдяки співпраці з місцевими партизанами та за допомогою спеціальних технічних засобів розвідники встановили точне місцезнаходження передового пункту управління рашистів.

Незважаючи на щільне мінування берегової лінії та встановлені фортифікаційні споруди, група переправилась через річку та висадилась на протилежний берег.

«Вступивши у бій з ворогом, розвідники гранатометними пострілами знищили будинок, в якому знаходився командний пункт. Сприйнявши висадку як спробу прориву лінії оборони, рашисти одразу залучили бойові резерви – підрозділ сил спеціальних операцій, авіацію та бронетехніку. Завдяки цьому розвідка отримала вичерпні дані щодо кількості, складу та місць розташування ворожих резервів», – кажуть у ГУР.

В ході бою ворог поніс суттєві втрати. Наші бійці знищили щонайменше 12 окупантів, БТР 82А та захопили полоненого. Виконавши завдання, група повернулась на правий берег Дніпра.

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