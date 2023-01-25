СБУ ідентифікувала нових керівників окупаційного «мвд рф» на Херсонщині

Служба безпеки спільно з ДБР встановила особи ще п’ятьох колаборантів, які вступили до створеного агресором «главного управления мвд Херсонской области». Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі СБУ.

У лавах окупаційного органу їх призначили очільниками так званого «Голопристанского отдела полиции».

В СБУ нагадують, що це псевдоутворення виконує завдання москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору на тимчасово захопленій частині регіону. Там вони брали участь у проведенні масових репресій проти місцевих жителів.

«Зафіксовано факти незаконного переслідування і викрадення людей, а також розграбування їхнього особистого майна під виглядом «профілактичних зачисток. Під час слідчо-оперативних дій співробітники СБУ зібрали всі установчі дані на кожного колаборанта, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їхнього перебування», – йдеться в повідомленні.

За матеріалами Служби безпеки повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (добровільне зайняття посад у незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України: Бузукіну С.О. – начальнику «Голопристанського відділу поліції»; Целорунгову В.Л. – заступнику начальника «Голопристанського відділу поліції»; Воронову М.Ю. – начальнику відділу карного розшуку; Норченку А.В. – начальнику відділу дорожньо-патрульної служби; Колесніченку М.І. – співробітнику відділу карного розшуку.

Усі вони місцеві жителі, які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу у війні проти України.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення кожного колаборанта до відповідальності за злочини проти України.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.