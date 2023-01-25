Наступного тижня Байден виступить з заявою щодо підтримки України

Президент США Джо Байден у середу о 19:00 год. виступить у Білому домі з промовою щодо подальшої підтримки України Сполученими Штатами. Про це пише Європейська правда.

Так, наразі не уточнюється, чого саме стосуватиметься промова Байдена, але примітно, що виступ відбудеться після оголошення Берліна про поставку Україні танків Leopard 2.

Нагадаємо, раніше новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Німеччина може надати Україні перші бойові танки «Leopard» приблизно через три місяці.

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