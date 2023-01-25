75% безробітних на Львівщині – жінки

За офіційними даними станом на 1 січня 2023 року роботу на Львівщині шукали 5100 людей. 75% із них становили жінки. Про це Львівському порталу повідомили в обласному центрі зайнятості.

Так, абсолютну більшість із безробітних на початку року на Львівщині становили жінки – 75%. Ще 40% були мешканцями сіл.

Говорячи про професійне спрямування, то найбільше безробітних було серед колишніх працівників сфери торгівлі та послуг (18%), а також керівники та менеджери (14%). Ще 12% раніше працювали з устаткуванням і машинами та були кваліфікованими робітниками з інструментом.

Більше ніж половина безробітних (56%) має вищу освіту, третина – професійно-технічну. Лише 12% здобули лише середню освіту і не мали необхідних професійних умінь і навичок, а також досвіду роботи.

Щодо віку, то 32% із безробітних належать до категорії «50+». Далі майже однаково йдуть люди 40-49 років (27%), 30-39 років (28%), решта – молодь віком до 29 років.

Щодо причин втрати роботи, то половина з мешканців Львівщини була звільнена за згодою сторін.

Ще 12% жителів області потрапили на лаву безробітних через звільнення за власним бажанням, 10% становили ті, у кого закінчився строк договору, 8% – вивільнені з підприємств, установ та організацій. І тільки 2% безробітних – учорашні випускники навчальних закладів.

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