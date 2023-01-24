В пожежах на Львівщині загинули двоє людей

23 січня в пожежах у Львові та Соснівці загинули двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.





23 січня о 11:59 год. рятувальникам повідомили про пожежу в Львові на вул. Сяйво, 21 на десятому поверсі десятиповерхового житлового будинку в одній з квартир. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 2 кв.м, пошкодив облицювання стін та стелі на площі 25 кв.м. На місці пожежі виявили тіло 76-річної власниці помешкання. Пожежу ліквідували до прибуття пожежно-рятувального підрозділу.

Цього ж дня о 21:06 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в м. Соснівка на вул. Театральна, 11 Червоноградського району в кладовій кімнаті на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 10 кв.м. На місці пожежі виявили тіло, чоловіка. Пожежу локалізовано о 21:26 та о 21:37 ліквідовано в складі ланки газодимозахисної служби.

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