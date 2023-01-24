У Львові вдруге в Україні провели трансплантацію легень

У Першому медичному об’єднанню Львова провели другу в історії України трансплантацію легень від посмертного донора. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Донорський орган отримав батько-одинак, легені якого постраждали під час аварії на Чорнобильській АЕС. Він – один з ліквідаторів, і біля операційної на нього чекав 8-річний син.

Як зазначив генеральний директор Першого ТМО Олег Самчук, операцію наші лікарі зробили без допомоги іноземних колег.

«Цей шлях не був простим. Ми тяжко працювали, довго готувалися. І от зараз маємо команду найкращих лікарів. А ще ми маємо надійних друзів – команду Інституту серця. Вони їхали всю ніч, щоб допомогти пересадити серце, доки наші кардіохірурги працюють з легенями. Важливо мати в житті мету. Важливо мати однодумців. Важливо не здаватися, навіть, коли вдається не одразу. Тому працюємо далі», – зазначив генеральний директор Першого ТМО Олег Самчук.

Нагадаємо, торік у Львові провели рекордну кількість трансплантацій, врятувавши майже сотню українців в Україні. Медичні команди Першого медичного об’єднання пересадили 7 сердець, 12 печінок та 78 нирок: з них три нирки та одну печінку отримали діти.

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