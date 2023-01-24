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У Львові шукали 8-річну дівчинку, яка загубилася під час знеструмлення торгового центру

Омелян Шевчук

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В торговому центрі «Скриня», що у Львові на вулиці Городоцькій, під час знеструмлення загубилася восьмирічна дівчинка. До пошуків дитини залучали патрульну поліцію. Інформацію про цей випадок Львівському порталу підтвердила речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська.

За словами небайдужих, які долучились до пошуків дитини, дівчинка загубилася в момент, коли знеструмили торгівельний центр, і жінка у темряві не змогла віднайти свою дитину.

Пошуки ускладнювались тим, що малеча не розмовляє.

На місце події викликали патрульних, які допомогли віднайти згубу і повернути батькам.

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