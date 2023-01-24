«Неопалимі». Постраждалий Герой Ілля Пилипенко знявся у мистецькій фотосесії

Танкіст із Вінниччини Ілля Пилипенко став учасником благодійного медичного проєкту «Неопалимі», що рятує українців, які отримали важкі опіки та рубці внаслідок вторгнення Росії в Україну. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Українського волонтерського центру.

Герой, який отримав численні ушкодження тіла під час оборони України, погодився на відверту мистецьку фотосесію львівської фотографині Марти Сирко, аби кожен мав змогу побачити, які звірські ушкодження отримують «неопалимі» герої, що незламно захищають нашу землю ціною власного тіла та життя.

«Чоловік загорівся в танку під час виконання бойового завдання, внаслідок чого отримав безліч опіків та уражень шкіри. Його дуже турбує вигляд обличчя, оскільки оточуючі звертають на це зайву увагу та лякаються», – йдеться у повідомленні.

Зроблені мистецькі фото мають на меті довести, що всі тіла прекрасні, навіть, якщо мають зовнішні недоліки. Однак варто пам’ятати, що ці недоліки не завжди дозволяють жити звичним життям, а тому постраждалі мають мати шанс на якісну допомогу медиків.

Аби повернути природній вигляд свого обличчя та тіла, Ілля став учасником благодійного медичного проєкту «Неопалимі». Мета проєкту – забезпечити комплексне безоплатне лікування для військових, добровольців, волонтерів, цивільних та дітей, які отримали опіки та рубці внаслідок військових дій на території України, аби вони мали можливість відновити функціональність уражених частин тіла. Робота здійснюється за підтримки Міністерства охорони здоров’я України та з допомогою партнерів-благодійників.

«Я вже ніколи не зможу побачити все навколо так, як це було до 24 лютого ну і звичайно, що я хочу щоб люди пам’ятали та бачили, як все змінилось, скільки є людей, які постраждали від війни, вони будуть і є серед нас. Хочу щоб ми всі стали добрішими, кращими і підтримували один одного. Саме тому почала знімати тіла людей, які постраждали у цій війні, і побачила як вони хочуть, і намагаються швидко інтегруватись в буденність… Вони дуже швидко адаптовуються і хочуть жити своїм звичним життям, а ми маємо допомогти їм максимально швидко інтегруватись», – говорить Марта Сирко.

Як відомо, команда «Неопалимих», налагодила співпрацю з 12 клініками. Також проєкт чекає на нових пацієнтів, котрі потребують надання корекційних медичних послуг, але не мають для того фінансових можливостей.

Наразі «Неопалимі» мають змогу брати на лікування близько 200 пацієнтів щомісяця. Щоб отримати необхідну допомогу потрібно: