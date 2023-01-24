Львів попрощається з Героєм Дмитром Пролесковським

У вівторок, 24 січня, Львів проведе в останню путь ще одного полеглого захисника – Дмитра Пролесковського. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Об 11:30 год. на площі Ринок відбудеться міська церемонія прощання з Героєм. Поховають військового на Личаківському кладовищі.

Дмитро Пролесковський (19.04.1991-11.01.2023) Уродженець селища міського типу Нижньогірський (Автономна Республіка Крим).

Навчався у Нижньогірському навчально-виховному комплексі «Школа-гімназія» №3 Нижньогірської районної ради Автономної Республіки Крим. Закінчив Національний аерокосмічний університет імені Миколи Єгоровича Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Після завершення навчання працював у сфері ІТ-технологій.

У 2022 році родина Дмитра Пролесковського перебралася на Львівщину.

Із початком повномасштабного вторгнення добровільно вирішив стати на захист Батьківщини. Боровся із російськими окупантами у лавах 4-ї окремої танкової бригади імені гетьмана Івана Виговського Корпусу резерву Сухопутних військ Збройних сил України.

Указом Міністра оборони України за особисту мужність, виявлену при виконанні бойових завдань, був нагороджений нагрудним знаком «За зразкову службу».

У Дмитра Пролесковського залишилися дружина, брат та батьки.