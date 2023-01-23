В Україні ліквідували ще 720 російських військових

За добу Росія позбулася в Україні ще 720 своїх військових, вісім бойових броньованих машин, п’ять танків та ще один російський катер, або корабель (інформація про потоплене судно уточняється – ред), повідомляє Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога від початку повномаштабного вторгнення до ранку 23 січня склали:

особового 121480 (+720) осіб ліквідовано

танків ‒ 3150 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 6276 (+8) од,

артилерійських систем / artillery systems – 2146 (+2) од,

РСЗВ – 447 (+2) од,

засоби ППО ‒ 220 (+0) од,

літаків – 287 (+0) од,

гелікоптерів – 277 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1894 (+2),

крилаті ракети ‒ 749 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4936 (+4) од,

спеціальна техніка ‒ 193 (+0).

Дані уточнюються.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену кількість загиблих російських військових. Натомість поранених окупантів у рази більше.

Нагадаємо, коли втрати Росії у війні проти України наближались до 130 тисяч військових, міністр оборони РФ Сєргей Шойгу заявив, що вони є «рекордно низькими».

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