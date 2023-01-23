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На окуповану Херсонщину підвезли «мобіків» без бронежилетів

Андрій Котенський

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Із 18 по 21 січня 2023 рок, до населених пунктів Виноградове та Брилівка Херсонської області прибуло поповнення живої сили окупантів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Особовий склад рашистів був озброєний тільки стрілецькою зброєю, засоби індивідуального захисту, як то бронежилети, мали тільки одиниці, військову техніку не завозили.

У той же час противник продовжує зазнавати втрат на фронті.

«Міська лікарня Дніпрорудного Запорізької області переповнена пораненими. Тільки за останній час доставлено близько 150 російських військових. В той же час, більшість персоналу лікарні відмовилися співпрацювати з окупантами, тому медиків направляють з Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

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