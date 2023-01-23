У Львові відкрили вулицю Грицька Чубая

23 січня – день народження культового українського поета Грицька Чубая. В цей день у Львові урочисто відкрили вулицю, перейменовану на честь «батька львівського андеґраунду». Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Грицько Чубай – видатний український поет, перекладач, художник, мистецтвознавець. Один із лідерів українського літературно-мистецького андеґраунду 1960-1980-х років та видавець самвидавного літературно-мистецького часопису «Скриня».

На відкритті вулиці Грицька Чубая були присутні друзі і рідні митця, представники міської влади та поціновувачі творчості поета.

«Це особливий день для нашої родини. Підозрюю, що мій батько, якби бачив цю подію, іронічно підсміювався. Тим не менше, українцям варто пам’ятати своїх поетів і митців, тому їх іменами й називають вулиці. Буде хтось проходити сюдою, прочитає назву вулицю і можливо зацікавиться, хто це, надихнеться», – сказав син поета, музикант, лідер гурту «Плач Єремії» Тарас Чубай.

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