У Львові в квартирі сталась пожежа через вибух акумулятора

Зранку 22 січня у львівській багатоповерхівці вибухнув акумулятор. Після вибуху зайнялась пожежа, на якій 38-річний чоловік отримав опіки обличчя, рук та ніг. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

22 січня о 08:18 год. рятувальникам повідомили про пожежу в Львові на вул. Лінкольна. Подія сталась в квартирі на п’ятому поверсі чотирнадцятиповерхового житлового будинку.

Як з’ясувалось на місці події, внаслідок інциденту вибухова хвилея знищила вхідні двері, два металопластикові вікна, пошкодила натяжну стелю на площі 40 кв.м. Також виникла пожежа.

На пожежі отримав термічні опіки обличчя, обох кистей та обох стоп ІІ ступеня 38-річний чоловік власниці квартири, якого в стані середнього ступеня важкості медики госпіталізували в комунальну 8-му міську клінічну лікарню м. Львова.

О 08:37 вогнеборці локалізували пожежу та о 08:39 ліквідували.

Внаслідок пожежі вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 10 кв.м., пошкодив стіни на площі 20 кв.м., пошкодив стіни загального коридору на площі 6 кв.м. та стелю на площі 12 кв.м., вхідні двері на площі 1 кв.м. в сусідній квартирі.

До ліквідації наслідків пожежі залучили 12 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки. Попередньою імовірною причиною пожежі є вибух акумулятора.

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