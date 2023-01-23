У Львові кардіохірурги мініінвазивно прооперували дитину зі складною вродженою вадою серця

Спеціалісти лікарні святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова врятували однорічну дівчинку від майбутньої серцевої недостатності. Досі такі втручання дітям найменш травматичним методом виконували лише у столиці. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.



Пацієнтка – Вероніка з міста Воловець, що на Закарпатті. Їй один рік та два місяці. Місяць тому під час планового обстеження у дівчинки виявили підклапанний стеноз аорти. Це патологія, при якій порушено відтік крові з лівого шлуночка до аорти – основної артерії, що відходить від серця. Простіше кажучи, під клапаном аорти, що забезпечує потік крові в одному напрямку, сформувалась фіброзна мембрана, тобто рубцева тканина, і вона звужувала вихід з лівого шлуночка та порушувала роботу клапана. Тому клапан пропускав кров у зворотньому напрямку. А це значить, що з часом у дитини розвинулася б серцева недостатність.

Підклапанний стеноз аорти зустрічається лише у 1% дітей з вродженими вадами серця. Єдиним виходом була операція.

Аби провести втручання найменш травматично та без розрізу посеред грудної клітки в дитини, кардіохірурги вирішили оперувати мініінвазивно. Тому справа між ребрами зробили чотирисантиметровий розріз, що згодом не буде помітним під рукою дівчинки.

Складність операції полягала в тому, що під клапаном аорти знаходяться критично важливі структури – мітральний клапан, що регулює потік крові з лівого передсердя в лівий шлуночок, а також провідна система серця, спеціальні клітини якої виробляють імпульси.

Операція тривала понад три години та пройшла успішно. З дівчинкою усе добре. На шостий день вона вже поїхала додому.

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