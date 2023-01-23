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Мешканку Херсонщини засудили на 5 років за участь у псевдореферендумі

Ольга Денисяка

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5 років за ґратами проведе мешканка Херсонщини, яка брала участь у роботі виборчої комісії для проведення окупантами псевдореферендуму. Про це Львівському порталу повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

Прокурори у суді довели, що обвинувачена впродовж 23-27 вересня 2022 року брала активну участь у роботі виборчої комісії, створеної окупаційною владою для проведення псевдореферендуму щодо виходу зі складу України та приєднання до РФ тимчасово окупованої території Херсонської області.

«Вона ходила по домівках місцевих мешканців, роздаючи їм так звані бюлетені для проведення незаконного голосування. Після цього жінка передала використані бюлетені голові незаконно створеної виборчої комісії для подальшого підрахунку та фальсифікації результатів», – йдеться в повідомленні.

Жінку визнали винною у колабораціонізмі мешканку с. Новоолександрівка (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України). Їй призначено покарання – 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, та займатися діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом строком на 10 років.

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