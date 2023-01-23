Львівського патрульного затримали на хабарі за ухилення від мобілізації

У Львові на хабарі затримали патрульного поліцейського. Правоохоронець за 3,5 тисячі доларів хабара обіцяв допомогти уникнути мобілізації. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, правоохоронець вимагав від місцевої мешканки 3,5 тис. доларів США неправомірної вигоди за вирішення питання стосовно мобілізації її родича до ЗСУ.

«Він запевняв, що має вплив на службових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки і за грошову винагороду може вирішити питання щодо уникнення мобілізації її братом», – йдеться в повідомленні.

За даними ДБР, отримати гроші підозрюваний доручив отримати таксисту під виглядом того, що йому потрібно щось забрати. Проте працівники ДБР зафіксували передачу грошей та вилучили їх.

У помешканні фігуранта провели обшуки, під час яких була вилучена незареєстрована зброя для відстрілу гумових куль, а також набої до неї.

35-річному інспектору Управління патрульної поліції повідомили про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Правоохоронцю загрожує позбавлення волі на термін до 8 років з конфіскацією майна.

Також до суду подали клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні особи.