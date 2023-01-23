Львів прощається з бійцем «Азову» Володимиром Калитином

У понеділок, 23 січня, Львів прощатиметься з Героєм Володимиром Калитином, який захищав Україну на східному напрямку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Львів’ян та гостей міста закликають долучитись до міської церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

Об 11:00 розпочнеться Чин похорону Героя у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, 11:30 – міська церемонія прощання на площі Ринок.

Поховають воїна на Личаківському кладовищі.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Біографічна довідка Героя

Володимир Калитин (26.06.1964-19.01.2023). Львів’янин.

Навчався у Середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №55 міста Львова. Закінчив колишнє професійно-технічне училище №43 за спеціальністю «столяр із виготовлення художніх меблів».

У 90-х роках працював на залізниці. Згодом розпочав діяльність у будівельній сфері в Україні та за кордоном. У вільний час захоплювався літературою, любив активний відпочинок. Брав участь у подіях на Майдані та займався волонтерською діяльністю.

З початком повномасштабного вторгнення добровільно вирішив стати на захист Батьківщини та вступив до лав окремого полку спеціального призначення «Азов» (полк ССО «Азов» Київ). Брав участь у обороні столиці, згодом виконував бойові завдання на східному напрямку.

У Володимира Калитина залишилися дружина, троє синів, донька та онуки.

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