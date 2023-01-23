Через вибух газу в будинку на Яворівщині загинув чоловік

Вночі 23 січня в будинку на Яворівщині вибухнув газ. Рятувальники знайшли під завалами тіло 56-річного власника будинку. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

23 січня о 04:37 год. рятувальникам повідомили про пожежу внаслідок вибуху газу в цегляному житловому будинку, критому шифером, розміром 20×10 м. в с. Залужжя Яворівського району.

Коли пожежно-рятувальні підрозділи приїхали до місця виклику, будівля була зруйнована. Очевидці повідомили, що всередині можуть бути люди.

Під час розвідки рятувальники виявили тіло чоловіка затиснуте зруйнованими конструкціями будинку. Загиблим виявився 56-річний власник будинку.

О 05:00 вогнеборці локалізували пожежу та о 05:15 повністю ліквідували. Внаслідок вибуху знищено житловий будинок, пошкоджено 2 вікна поруч розташованого цегляного житлового будинку, розміром 8×10 м. та вікно в сусідньому цегляному житловому будинку, розміром 10×8м.

До ліквідації наслідків події залучили 11 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки.

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