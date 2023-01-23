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Через маєток нардепа Халімона звільнять із посади заступника голови «Слуги народу»

Андрій Котенський

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Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що його заступник, нардеп Павло Халімон, який придбав собі елітний маєток в центрі столиці у розпал війни, буде звільнений із займаної посади.

За словами Давида Арахамії, якщо у нардепів є зайві мільйони гривень, у розпал війни, то їм варто допомогти цими коштами своїй країні, а ті, хто мають інші цінності будуть звільні.

«Якщо ти народний депутат і маєш пару зайвих мільйонів гривень, то ти повинен допомогти своїй країні. Це твій обов’язок. Тому, звичайно, етична складова цього вчинку суперечить нашим цінностям і нашому баченню того, чим під час війни має займатися народний депутат. За це Павло Халімон буде звільнений із посади заступника голови нашої фракції», – заявив Давид Арахамія.

Він також закликав правоохоронців розпочати розслідування і дати юридичну оцінку цим подіям.

«Якщо було порушено закон – значить за це потрібно понести покарання», – говорить Арахамія.

Раніше журналісти Української правди оприлюднили розслідування, що нардеп Павло Халімон у розпал війни купив маєток на Печерських пагорбах та 45 земельних ділянок.

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