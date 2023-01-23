Нардеп Павло Халімон купив таємничий маєток на Печерських пагорбах?

Повномасштабна війна, як це не дивно, створила зручні умови для владоможців, які не проти приховати свій не завжди відповідний спосіб життя. До прикладу, із міркувань безпеки з публічного доступу було прибрано електронні декларації. І тому тепер, хто скільки вкрав – тобто, вибачте, заробив або придбав, – в офіційний спосіб можна буде дізнатись хтозна-коли і хтозна-як.

Відсутність контролю, очевидно, призводить до втрати відчуття підзвітності. І, як наслідок, з’являються такі факти, як у цій історії. Історії про заступника голови парламентської фракції влади «Слуга народу» та народного депутата. Це історія росслідування журналіста Української правди Михайла Ткача про те, як «нові обличчя» хочуть жити і живуть, як старі.

У Києві є такий собі дороговартісний шмат землі на Печерських пагорбах. Він розташований біля ботанічного саду імені Гришка. Унікальність цієї місцини в тому, що тут знаходиться приватна забудова. Тобто тут можна жити в приватному маєтку буквально на відстані 5 хвилин від самого центру столиці.

Історично так склалося, що це місце облюбували дуже заможні персоналії. Тут і зірки шоубізнесу, і люди, пов’язані з владою та великими грошима. З-поміж відомих особистостей: Микола Азаров, Володимир Литвин і навіть настоятель Києво-Печерської лаври владика Павло має тут будинок.

Влітку минулого року – так, того самого сумнозвісного 2022-го року – тут обзавівся маєтком і 39-річний «слуга народу» Павло Халімон.

На початку осені, коли анонімні джерела поінформували нас про те, що нардеп Халімон придбав маєток на Печерську, ми дуже хотіли перевірити цю інформацію. Однак онлайн реєстр речових прав був закритий після початку повномасштабного вторгнення Росії, як і електронні декларації. І в цьому є сенс, оскільки в реєстрі за прізвищем ви можете отримати інформацію про нерухомість депутата з адресою. А в умовах війни існує ризик, що цією інформацією може скористатися ворог.

Нещодавно нам таки вдалося дізнатися, яка нерухомість значиться у власності депутата Халімона. Яким же було наше здивування, коли виявилося, що в нардепа немає у власності нового маєтку на Печерську.

Власник, як ми вказали раніше, не народний депутат Халімон. Але ми встановили, що будинок дійсно було продано в червні 2022 року. Його новою власницею стала Котеленець Анастасія Миколаївна.

Оскільки в закритому інстаграм-акаунті Анастасії зазначено, що вона «просто хороший человек», а цього, вочевидь, недостатньо для придбання маєтку на Печерську вартістю десятки мільйонів гривень, ми продовжили шукати далі.

Журналісти поїхали за адресою маєтку, щоб побачити, хто в ньому мешкає. І в перший же день уранці, об 11-ій годині, побачили там заступника керівника голови парламентської фракції «Слуга народу» Павла Халімона.

При цьому «слуга народу» не виглядав як гість, а зустрічав чоловіки, які схожі на будівельників.

Ми приїхали до маєтку і наступного ранку, о восьмій. А депутат Халімон залишив будинок тоді, коли державні мужі мають збиратися на обідню перерву. Щоб зняти всі питання щодо того, хто ж мешкає у маєтку на Печерську, ми приїхали до маєтку втретє. Цього разу ми побачили тут молоду жінку, схожу на Анастасію Котеленець, з маленькою дитиною. І, власне, самого «слугу народа» Халімона, який у п’ятницю близько третьої години приїхав до будинку і більше нікуди не виїжджав.

Журналісти-розслідувачі припускають, що «Слуга народу» намагається приховати від народу не лише новий будинок, я й купівлю 45 земельних ділянок у Чернігівській області.

За допомогою джерел у правоохоронних органах журналісти дістали договір купівлі-продажу згаданого маєтку.

Відповідно до цього документу, будинок разом із земельною ділянкою площею в 10 соток коштував 10 мільйонів 300 тисяч гривень, із яких вартість будинку становила 6,5 мільйона гривень, а ділянки – 3,8 мільйона гривень.

Продавець – архієрей Православної церкви України Олександр Драбинко – в документі засвідчив, що зазначену в договорі ціну продажу він вважає вигідною для себе.

Водночас ми проаналізували сайти з продажу нерухомості. Виявилось, що будинки поблизу Ботанічного саду аналогічної площі коштують близько 50–60 мільйонів гривень.

Тобто Павло Халімон, тобто, даруйте, Анастасія Котеленець якимось чином змогла придбати маєток на Печерську в п’ять-шість разів дешевше за вартість маєтків аналогічної площі на тому ж таки Печерську.

Журналісти звернулися по пояснення і до продавця маєтку, пана Драбинка, і до самого народного депутата Павла Халімона, і до Анастасії Котеленець. Почувши запитання, і Халімон, і Котеленець кинули слухавки.

Олександр Драбинко стосовно обставин продажу маєтку повідомив наступне:

«Так, будинок дійсно продано. Продажем займався мій брат через ріелтора. Кому вони продали, я не цікавився, я ним не користувався з 2013 року, і продати прийшлось дійсно за значно заниженою ціною, оскільки те, що просили за нього, ніхто не давав з багатьох причин. Там навколо забудова, а те, що можна було просити 10 років тому, ніхто не давав.

Отримана ціна є комерційною таємницею. А продав занадто дешево, оскільки категорично потрібні були гроші, тим паче розпочалась війна. Будинок втратив свою цінність, і навіть говорили, що взяли б його під знос ради землі. Прийшов у запущення за роки, оскільки ніхто в ньому не жив, і до того ж в ньому була пожежа. Фактично для проживання його необхідно переробляти було повністю».

Водночас у договорі купівлі-продажу вказано, що покупець оглянув будинок. Недоліки або дефекти, які перешкоджали б його використанню за призначенням, на момент огляду виявлені не були.

Хто такий Павло Халімон?

Прізвище Павла Халімона вперше пролунало в антикорупційних розслідуваннях у 2020 році. Тоді колеги з програми «Схеми» опублікували записи, на яких депутат домовляється з аграрним бізнесменом про співпрацю на вигідних умовах.

Того разу бізнесмен звинуватив депутата у вимаганні задля створення сприятливих умов для ведення бізнесу.

Халімон обіймає посаду заступника керівника фракції «Слуга народу» та заступника керівника парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики, він також є головою Чернігівської обласної організації партії «Слуга народу».

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