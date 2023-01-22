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В Україні ліквідували майже 121 тисячу російських військових

Андрій Котенський

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За добу Росія позбулася в Україні ще 600 своїх військових, 12 бойових броньованих машин, дев’ять артсистем і п’ять танків. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

Загальні бойові втрати ворога від початку повномаштабного вторгнення до ранку 22 січня склали:

особового складу ‒ 120 760 (+600) осіб ліквідовано

танків ‒ 3145 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 6268 (+12) од,

артилерійських систем – 2144 (+9) од,

РСЗВ – 445 (+2) од,

засоби ППО ‒ 220 (+0) од,

літаків – 287 (+0) од,

гелікоптерів – 277 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного – 1892 (+1),

крилаті ракети ‒ 749 (+0),

кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4932 (+14) од,

спеціальна техніка ‒ 193 (+0).

Дані уточнюються.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену кількість загиблих російських військових. Натомість поранених окупантів у рази більше.

Нагадаємо, коли втрати Росії у війні проти України наближались до 130 тисяч військових, міністр оборони РФ Сєргей Шойгу заявив, що вони є «рекордно низькими».

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