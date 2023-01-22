У Чорному морі поменшало кораблів із «Калібрами»

Станом на ранок неділі, 22 січня, держава терорист Росія утримує в Чорному морі чотири носії «Калібрів», загальний залп яких становить 32 ракети, повідомляють Військово-морські сили України.

На бойовому чергуванні у Чорному морі зараз перебувають 11 ворожих кораблів, чотири із них – носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить 32 ракети.

Зауважимо, що 21 січня терористична Росія утримувала в Чорному морі п’ять носіїв «Калібрів», загальний залп яких становить 36 ракет, а ще 17-18 січня РФ тримала тут шіть носіїв із 44 ракетами. Загалом найбільша кількість ракет, яку Росія тримала у Чорному морі з початку повномасштабної війни, – 48 ракет.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі, що не є носіями «Калібрів.

Водночас у Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 72 ракети.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили 60 суден:

до Азовського моря – 34, з них 6 суден рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 26 суден, з них 9 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У той же час РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

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