У Чорному морі поменшало російських «Калібрів»

Станом на суботу, 21 січня, Росія продовжує утримувати в Чорному морі п’ять носіїв «Калібрів», загальний залп яких становить 36 ракет. Про це йдеться на сторінці Військово-морських сил України у Facebook.

На бойовому чергуванні у Чорному морі зараз перебувають 11 ворожих кораблів, п’ять із них – носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить 36 ракет.

Зауважимо, що тепер у Чорному морі поменшало і російських суден, і самих «Калібрів», адже ще 17-18 січня РФ тримала тут шіть носіїв із 44 ракетами. 19-20 січня у морі рашисти тримали напоготові вже 40 «Калібрів».

Загалом найбільша кількість ракет, яку Росія тримала у Чорному морі з початку повномасштабної війни, – 48 ракет.

В Азовському морі станом на 21 січня РФ продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

А в Середземному морі Москва тримає 10 кораблів, 5 із них – носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом 72 ракети.

Українські військові наголошують: загроза ракетних ударів по всій Україні нікуди не зникла, тому всіх закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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