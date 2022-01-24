Представник Львівщини виборов друге золото чемпіонату світу з лижних перегонів та біатлону

Спортсмен з Львівщини Павло Баль здобув друге золото на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з інвалідністю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

23 січня завершився чемпіонат світу з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з інвалідністю. У лижній змішаній мікс-естафеті на 2,5 км переможцем стала українська команда.

До її складу входили: Тарас Радь, Людмила Ляшенко та представник Львівщини Павло Баль. Це вже друга золота медаль для спортсмена з Мостищини на цьому чемпіонаті.

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Павло Баль родом з Мостищини. Минулий сезон він завершив на сьомій позиції світового рейтингу. До львівського «Інваспорту» прийшов після високої ампутації кінцівок. Тут йому запропонували кілька видів спорту, однак обрав саме лижні перегони та біатлон.

Тренується під керівництвом Богдана Добрянського. Усього у чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону взяли участь спортсмени з 32 країн світу.

Львівщину на змаганнях, окрім Павла Баля, представляв Василь Кравчук. Йому вдалось вибороти срібло у лижних перегонах. Обидва спортсмени готуються до участі у Паралімпійських Іграх.

Нагадаємо, 20 січня Павло Баль став переможцем з біатлону на дистанції 12,5 км.