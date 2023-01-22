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На Львівщині прогнозують туман і ожеледицю

Андрій Котенський

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В ніч на понеділок, 23 січня, та в першій половині дня у Львові та в області збережеться туман, видимістю 200-500 м. На дорогах – ожеледиця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Усіх учасників дорожнього руху закликають зважати на прогноз погоди й бути обережними. Зокрема, усіх водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами, щоб водії могли вчасно помітити вас на дорозі (це можуть бути стрічки, наклейки, жилет тощо).

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 1580. Жителі області можуть телефонувати на гарячу лінію 112.

За даними у Sinoptik.ua, понеділок, 23 січня має бути хмарним, але без опадів. Температура повітря протягом дня коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла.

В ніч на вівторок, 24 січня, прогнозують 1 градус морозу. На дорогах ожеледицю. Опадів не передбачається.

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