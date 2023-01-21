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У Львові водій збив на «зебрі» людину і втік

Наталя Дуляба

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Правоохоронці розшукують горе-водія, який ввечері 20 січня на пішохідному переході збив жінку і втік. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталась у п’ятницю, 20 січня, на вул. Липинського, 54-Д. Орієнтовно о 19:00 год. тут невідомий водій невстановленого автомобіля збив 36-річну жінку, яка переходила дорогу пішохідним переходом, і втік.

Із отриманими травмами постраждалу госпіталізували в реанімацію.

Наразі правоохоронці ще шукають винуватця аварії і просять допомоги у всіх небайдужих. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про цю автопригоду, телефонуйте на оперативну лінію 102.

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Фото: поліція

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