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Російські окупанти вбили ще трьох людей у Бахмуті

Наталя Дуляба

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Обстрілюючи житлові квартали Бахмута, російські окупанти вбили там ще трьох місцевих мешканців. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора України.

За даними слідства, 20 січня війська РФ обстріляли з артилерії житлові райони Бахмута, що на Донеччині.

Внаслідок потужних ворожих атак загинули троє містян віком від 49 до 58 років, ще троє отримали множинні осколкові поранення.

Снаряди рашистів того дня пошкодили та зруйнували чимало житлових будинків, господарських споруд та інших об’єктів у Бахмуті.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1,2 ст.438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

За даними Донецької ОВА, загалом протягом минулої доби на Донеччині окупанти вбили трьох місцевих мешканців і чотирьох поранили.

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