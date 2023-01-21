На Харківщині російський снаряд влучив у житловий будинок: є жертви

Внаслідок чергового обстрілу російських окупантів Харківщини загинула одна людина, ще п’ятеро людей, в тому числі 7-річна дитина, дістали поранення. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора України.

За даними слідства, у суботу, 21 січня, близько 06:00 год. ранку російські війська обстріляли з артилерії місто Вовчанськ. Ворожий снаряд влучив у приватний будинок і вбив там 70-річну жінку. Також поранено подружжя та їхню 7-річну доньку.

Також внаслідок обстрілу окупантів Вовчанська напередодні поранення отримав 71-річний чоловік. Пошкоджено низку житлових будинків.

Об 11:00 год. 21 січня рашисти гатили ще й по селі Ветеринарному Дергачівської ОТГ. Один місцевий мешканець поранений.

За цими фактами вже відкрили кримінальне провадження за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). Наразі триває слідство.

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