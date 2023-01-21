Біля Трускавця вантажівка розтрощила авто

У зіткненні з вантажівкою поблизу Трускавця постраждала 42-річна водійка легковика. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Аварія сталась у п’ятницю, 20 січня, близько 14:00 год. неподалік Трускавця на трасі Борислав – Трускавець. Тут 42-річна дрогобиччанка за кермом автомобіля «Тойота Ауріс» врізалась у вантажівку «ДАФ» під керуванням 39-річного жителя Вінницької області.

Як видно на фото, після зіткнення обидві автівки відкинуло по різні боки узбіччя, а від удару у «Тойоти» вщент розтрощило передню частину. Її водійку з травмами госпіталізували.

Як уточняють у ДСНС Львівщини, рятувальникам довелося витягувати жінку зі салону. Її забрали в лікарню у стані середньої важкості.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення Правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі із трирічним позбавленням водійських прав.

Наразі триває розслідування, правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди.

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Фото: поліція