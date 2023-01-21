ОСТАННІ НОВИНИ

Біля Трускавця вантажівка розтрощила авто

Наталя Дуляба

|

У зіткненні з вантажівкою поблизу Трускавця постраждала 42-річна водійка легковика. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Аварія сталась у п’ятницю, 20 січня, близько 14:00 год. неподалік Трускавця на трасі Борислав – Трускавець. Тут 42-річна дрогобиччанка за кермом автомобіля «Тойота Ауріс» врізалась у вантажівку «ДАФ» під керуванням 39-річного жителя Вінницької області.

Як видно на фото, після зіткнення обидві автівки відкинуло по різні боки узбіччя, а від удару у «Тойоти» вщент розтрощило передню частину. Її водійку з травмами госпіталізували.

Як уточняють у ДСНС Львівщини, рятувальникам довелося витягувати жінку зі салону. Її забрали в лікарню у стані середньої важкості.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення Правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі із трирічним позбавленням водійських прав.

Наразі триває розслідування, правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: поліція

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Ганс із побратимами нищить російських окупантів
Олександр КІНДСФАТЕР
Ганс із побратимами нищить російських окупантів

23-річний командир артилерійського підрозділу 152-мм гаубиць Д-20 із позивним Ганс належить до когорти офіцерів нового п...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»

Український боксер Василь Ломаченко опублікував скандальне відео проповіді митрополита Лонгина УПЦ московського патріарх...

всі статті
Львівський портал