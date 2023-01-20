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У Львові в бомбосховищі під час тривоги народилось немовля 

Ольга Денисяка

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У бомбосховищі Третього медичного об’єднання Львова під час повітряної тривоги народилась дівчинка. Її назвали Соломійкою. Мама дівчинки – Валерія зізнається, що не боялася нічого, а навпаки – почувалася безпечно, адже знала, що є під наглядом кваліфікованих фахівців. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

«Усе пройшло дуже швидко. Дуже дякую своєму лікарю та всьому персоналу, який був поряд», – каже Валерія.

Дівчинка народилась вчора, 19 січня, близько 12.00 год., коли була повітряна тривога.

Жінка поділилася, що була готова народжувати в умовах війни, адже лікарі, аби майбутні мами почували себе в безпеці, проводять екскурсію-знайомство не тільки з відділенням, а й із пологовим залом, що у бомбосховищі, – на випадок повітряної тривоги.

До слова, за час війни у міських пологових Львова (пологовому будинку №1, пологовому відділенні 3-ї лікарні та пологовому відділенні лікарні святого Миколая) народилося понад три тисячі немовлят.

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