На війні загинув львів’янин Дмитро Однокоз

У суботу, 21 січня, Львів проведе в останню путь свого захисника Дмитра Однокоза, який загинув на війні з російськими окупантами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

33-річний львів’янин Дмитро Однокоз загинув 13 січня. Поховають його на полі почесних поховань Личаківського цвинтаря.

Чин похорону розпочнеться об 11:00 год. у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11), об 11:30 год. відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм – пл. Катедральна – пл. Ринок – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Біографічна довідка воїна

Дмитро Однокоз (09.06.1989 – 13.01.2023) закінчив львівську школу №32. Здобув спеціальність радіотехніка і конструктора радіотехнічних пристроїв у Технічному коледжі при Львівській політехніці.

У мирний час працював за спеціальністю на Львівському бронетанковому заводі та в «ЦВГ Україна».

У 2015 році воював у зоні АТО у складі 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

У 2021 році підписав контракт із Збройними Силами України. Із початком повномасштабного вторгнення захищав Батьківщину від російських окупантів у лавах 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.

У Дмитра Однокоза залишилися мама, наречена, сестра та племінниця.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.