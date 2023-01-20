На Львівщині ексдиректора відділеня НААН підозрюють у розтраті мільйона гривень

Ексдиректора одного із регіональних відділень НААН підозрюють у службовій недбалості. Посадовець продав понад 500 тонн ріпаку нижче собівартості, що завдало збитків на мільйон гривень. Про це Львівському порталу повдіомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Колишньому директору одного із державних підприємств дослідного господарства Національної академії аграрних наук України повідомили про підозру за фактом службової недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, чоловік, перебуваючи на посаді директора держпідприємства, продав приватному фермерському господарству більш як 500 тонн ріпаку нижче собівартості. Внаслідок чого державі було заподіяно збитків у понад 1 млн грн.

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