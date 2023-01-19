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У Львові на площі Ринок освятили воду

Ольга Денисяка

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У день свята Богоявлення Господнього на площі Ринок традиційно відбувся Чин освячення води. Відтак упродовж дня охочі можуть прийти на площу Ринок і взяти свячену воду до своїх домівок. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Цього року воду освятили львівські військові капелани, які щоденно моляться в Гарнізонному храмі св. апп. Петра і Павла за наших військовослужбовців і духовно супроводжують їх.

«Ми знаємо, що є добра традиція – загальноміське водосвяття. Цьогоріч, безумовно, основна тема в суспільстві – це захисники України і їхня мужність. Військові капелани, які стараються завжди бути поруч захисників, цьогоріч є запрошені освятити цю воду. Думаю, в цьому глибока символіка – щоби ще раз привернути увагу людей до того, що триває війна, і що захисники потребують молитви, потребують підтримки. Напевно, капелани стануть видимим знаком того, що молитва – це зброя, яка дуже важлива», – зазначив настоятель Гарнізонного храму св. апп. Петра і Павла, голова Місії «Центр Військового капеланства» Курії Львівської Архиєпархії УГКЦ о. Тарас Михальчук.

Коли отці завершували Чин освячення, пролунала повітряна тривога, тож усіх учасників дійства закликали набирати воду уже після завершення тривоги.

Традиційно кожен охочий зможе взяти свяченої води додому. Для цього встановили резервуар, об’ємом 1500 літрів.

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