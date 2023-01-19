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У львівському трамваї затримали «вгашеного» пасажира з іграшковим пістолетом

Андрій Котенський

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Контролери ЛКП «Львівавтодор» виявили у трамваї пасажира з ознаками наркотичного сп’яніння, який мав при собі кулеметну стрічку без набоїв та іграшковий пістолет. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Львівавтодору».

Інцидент трапився у середу, 18 січня, у трамваї №8.

Контролери підприємства звернули увагу на підозрілого чоловіка, який дивно себе поводив, із його пакета виглядала кулеметна стрічка і предмет, схожий на пістолет.

Працівники ЛКП «Львівавтодор» вивели особу на найближчій зупинці, що на площі Франка та покликали на підмогу патрульних.

Правоохоронці виявили у чоловіка предмет, схожий на пістолет, кулеметну стрічку без набоїв, шприци та ампули з невідомими речовинами. Після перевірки пістолет виявився іграшковим.

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