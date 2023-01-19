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На Стрийщині вантажівка насмерть збила 37-річного пішохода

Ольга Денисяка

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18 січня на трасі Київ-Чоп у Стрийському районі Львівщини вантажівка збила 37-річного чоловіка. Від отриманих травм пішохід загинув на місці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталася 18 січня, близько 17:50, на автодорозі Київ-Чоп біля села Пісочна Стрийського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ДАФ», 59-річний житель Полтавської області, наїхав на пішохода, 37-річного місцевого мешканця. Від отриманих внаслідок ДТП травм чоловік помер на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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