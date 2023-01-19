На пожежі у Винниках загинув 69-річний чоловік

Ввечері 18 січня у Винниках Львівського району загорівся дерев’яний житловий будинок. На пожежі загинув 69-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС.

18 січня о 23:28 год. рятувальникам повідомили про пожежу в с. Виннички Львівського району. Пожежа виникла в дерев’яному житловому будинку, критому шифером, розміром 8×9 м.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику будинок був повністю охоплений вогнем. Від очевидців пожежі надійшла інформація про те, що в середині може знаходитись чоловік. Вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка. Загиблим виявився 69-річний батько власниці будинку.

О 01:05 19 січня вогнеборці локалізували пожежу та 01:36 ліквідували. Вогонь знищив житловий будинок.

До ліквідації пожежі залучили 20 чоловік особового складу та 5 одиниць спецтехніки. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються.

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