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Львів попрощається з Героєм Андрієм Куликовцем

Анастасія Диняк

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У п’ятницю, 20 січня, Львів проведе в останню путь ще одного свого полеглого захисника – Андрія Куликовця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Чин похорону розпочнеться об 11:00 год. у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11). Об 11:30 год. на площі Ринок відбудеться міська церемонія прощання з Героєм.

Поховають військового на Личаківському кладовищі.

Андрій Куликовець (05.04.1988-13.01.2023) Львів’янин.

Навчався у Середній загальноосвітній школі №72. Закінчив економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

Після завершення навчання працював менеджером у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Розетка. УА» та «ЦВГ Україна». Захоплювався музичним мистецтвом, грав на гітарі.

Із перших днів повномасштабного вторгнення російської федерації добровольцем став на захист Батьківщини від окупантів. Боронив незалежність та територіальну цілісність України у лавах 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

У Андрія Куликовця залишилися батьки, брат, дружина та син.

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