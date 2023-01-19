Львів’ян попереджають про погіршення погодних умов

На Львівщині 19 та 20 січня синоптики прогнозують густий туман, налипання мокрого снігу та ожеледицю. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, по місту до кінця доби 19 січня та вночі і вранці 20 січня буде у Львові очікують туман, видимістю 200-500 м. Також 20 січня вдень прогнозують налипання мокрого снігу та ожеледицю на дорогах.

Водіїв закликають обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, а пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами (стрічки, наклейки, жилет тощо), щоб водії могли вчасно побачити на дорозі.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію» Львова за номером 15-80. Або ж на гарячу лінію області за номером 112.

За даними у Sinoptik.ua, до вечора 19 січна на Львівщині посиляться дощі. Температура повітря протягом дня коливатиметься від 2 до 5 градусів тепла.

В ніч на п’ятницю, 20 січня, прогнозують близько 0 градусів та мокрий сніг, який до вечора лише посилюватиметься. В ніч на суботу, 21 січня, можливі хуртовини, температура повітря знизиться до 4 градусів морозу.

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