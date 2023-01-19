Довгоочікуваний український мультфільм «Мавка» виходить у широкий прокат

У четвер, 2 березня 2023 року у кінотеатрах України нарешті стартує показ українського 3D-фільму «Мавка. Лісова Пісня», створеного за мотивами драми-феєрії «Лісової пісні» Лесі Українки. Про це повідомили творці мультфільму.

«Мавка. Лісова Пісня» – найочікуваніший український мультфільм. Робота над ним ведеться вже понад 5 років, а прем’єру постійно переносили – спершу планували випуск на 2019, згодом – на 2022 рік.

Його розробка розпочалася ще у 2015, у грудні 2016 року мультфільм став переможцем дев’ятого конкурсного відбору Держкіно, а в березні 2017 року відбулася доволі успішна презентація на найбільшому анімаційному форумі Європи Cartoon Movie. Там Україна була представлена вперше, і продюсери отримали багато схвальних відгуків та пропозицій співпраці.

За словами творців мультфільму, найбільш прикрим є розуміння того, що стрічку, над якою так ретельно працювали сім років, побачать не всі.

«Виходити у прокат зараз, коли працює лише половина українських кінозалів, було непростим рішенням для нас. Проте ми впевнені, що вихід «Мавки» стане знаковою подією, адже принесе із собою емоційне послання про перемогу світла над темрявою і любові над ненавистю. Ці смисли увесь час були закладені у мультфільм, але зараз, на жаль, стали ще більш актуальними», – переконані вони.

Одразу після релізу в Україні розпочнеться широкий прокат мультфільму за кордоном.

Нагадаємо, що до створення доклалися багато українських зірок. Лукашу свій голос подарував Артем Пивоваров, антагоністку Килину озвучила акторка і шоувумен Олена Кравець, а войовничу Русалку Водяницю – фронтвуменка гурту The Hardkiss Юлія Саніна. Виконавцю й актору DZIDZIO (Михайло Хома) дісталася роль буркотливого та невгамовного, проте розважливого друга Мавки Шумника Гука. Головну героїню озвучила акторка Наталка Денисенко. Співачка Христина Соловій заспівала у двох офіційних саундтреках фільму, а прима-балерина Національної опери Катерина Кухар наділила Мавку рухами та пластикою.

Як відомо, «Мавка. Лісова пісня» – найочікуваніший український мультфільм останніх років. Створюється за мотивами «Лісової пісні» Лесі Українки та на образах зі слов’янських міфів і легенд.

У березні 2017 року завдяки успішній презентації мультфільму «Мавка. Лісова пісня» на найбільшому анімаційному форумі Європи Cartoon Movie, на якому Україна була представлена вперше, продюсери отримали багато схвальних відгуків та пропозицій співпраці від професіоналів з Європи.