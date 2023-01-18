ОСТАННІ НОВИНИ

У Херсоні затримали колаборанта з «мвд рф»

Ольга Денисяка

|

Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Зловмисником виявився колишній посадовець розформованої державної автомобільної інспекції, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі СБУ.

Після захоплення міста він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і отримав «посаду» в місцевій окупаційній поліції. Так він увійшов до складу створеного агресором «главного управления министерства внутренних дел Херсонской области». В окупаційному органі його призначили «инспектором батальона патрульно-постовой службы». Після цього він «ніс службу» із вогнепальною зброєю та відповідним «посвідченням» російського зразка. На цій «посаді» він разом з окупантами здійснював «рейди» по території міста для виявлення учасників руху опору.

Під час таких «облав» рашисти незаконно затримували громадян, розграбовували їхні оселі та відвозили потерпілих до місцевої катівні. Після звільнення Херсона колаборант намагався втекти на лівий берег р. Дніпро, щоб уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника і затримали його, попередивши втечу до тимчасово окупованої частини регіону.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Колаборанту загрожує покарання до 15 років ув’язнення.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»

Український боксер Василь Ломаченко опублікував скандальне відео проповіді митрополита Лонгина УПЦ московського патріарх...

ТОП-100 українських пісень 2022 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2022 року

Не квотами єдиними. Відкрите вторгнення рашистів в Україну стало черговим каталізатором до творення нових українських пі...

всі статті
Львівський портал