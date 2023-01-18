У Херсоні затримали колаборанта з «мвд рф»

Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Зловмисником виявився колишній посадовець розформованої державної автомобільної інспекції, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі СБУ.

Після захоплення міста він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і отримав «посаду» в місцевій окупаційній поліції. Так він увійшов до складу створеного агресором «главного управления министерства внутренних дел Херсонской области». В окупаційному органі його призначили «инспектором батальона патрульно-постовой службы». Після цього він «ніс службу» із вогнепальною зброєю та відповідним «посвідченням» російського зразка. На цій «посаді» він разом з окупантами здійснював «рейди» по території міста для виявлення учасників руху опору.

Під час таких «облав» рашисти незаконно затримували громадян, розграбовували їхні оселі та відвозили потерпілих до місцевої катівні. Після звільнення Херсона колаборант намагався втекти на лівий берег р. Дніпро, щоб уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника і затримали його, попередивши втечу до тимчасово окупованої частини регіону.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Колаборанту загрожує покарання до 15 років ув’язнення.

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