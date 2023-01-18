Після авіакатастрофи в Броварах РФ спробує посіяти паніку серед українців, – Денисенко

Незважаючи на загибель керівництва МВС України в авіакатастрофі у Броварах, вся правоохоронна система працює у штатному режимі. Але Росія скористається моментом і почне проштовхувати абсолютно протилежний наратив. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

«Це жахлива подія, я навіть не пригадую, коли востаннє в Україні була авіакатастрофа такого рівня… Але всі структури, які входять у підпорядкування МВС України, працюють у штатному режимі. Маю величезне прохання до всіх: довіряйте тільки офіційній інформації», – сказав він.

За словами Денисенка, Росія обов’язково використає цю трагедію і спробує проштовхувати в українське суспільство думку, що тепер правоохоронна система розбалансована і не працює. Таким чином РФ захоче посіяти паніку й страх серед українців.

Тому всіх закликають не піддаватись на можливі маніпуляції та інформаційно-психологічні атаки.

Також Вадим Денисенко просить всіх очевидців авіакатастрофи у Броварах звернутися у поліцію і дати свідчення. Вони можуть допомогти у встановленні всіх обставин трагедії.

Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах розбився вертоліт ДСНС. На його борту було 9 осіб, серед них – глава МВС України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович. Ніхто з них не вижив.

Гвинтокрил упав біля дитсадка і житлового будинку. Загалом загинули 16 осіб, в тому числі троє дітей. Ще 29 людей поранено. Втім кількість жертв постійно оновлюється.

На місцях працюють рятувальники, які розбирають завали, медики та правоохоронці. Причину падіння вертольота наразі встановлюють.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.