Оркестр Львівської філармонії дасть 40 концертів у США

Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика під керівництвом дириґента Теодора Кухара розпочав масштабний гастрольний тур Сполученими Штатами Америки. Він триватиме з 13 січня до 3 березня. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Перші концерти туру відбулисяу залах штату Флорида, а на 15 лютого запланований концерт у всесвітньовідомому Carnegie Hall, що у Нью–Йорку. В загальному заплановано близько 40 заходів. Серед штатів, де ще звучатиме український оркестр: Нью-Джерсі, Ньо-Йорк, Північна/Південна Кароліна, також у містах: Маямі, Чикаго, Клівленд, Рочестер. Особливою буде можливість виступити в університетах Лонг-Айленду, Іллінойсу, Джеймса Медісона, що у Вірджинії, та Університеті Штату Джорджія.

Як розповідає директор Академічного симфонічного оркестру Михайло Сосновський, ця нова місія захоплива та надзвичайно відповідальна.

«Ми радіємо, що маємо цю можливість представляти український колектив американській публіці, розповідати та нагадувати про Україну, здобувати новий досвід, знайомитися з новою авдиторією та підкорювати нові вершини», – говорить він.

Гастролі відбуваються у межах мистецького проєкту «Бачити і чути Україну/«See & hear Ukraine», у співпраці з Благодійним фондом Козицького «Ми і світ/WE&WORLD». Генеральний директор Львівської національної філармонії Володимир Сивохіп переконаний, що два місяці туру точно не минуть безрезультатно.

«Створений проєкт очікувано виконує свою важливу роль — говорить про Україну мовою музики та українського візуального мистецтва, показує нашу силу та відображає усе, що зараз переживає Україна. Світовій публіці про це надважливо нагадувати. Створений симбіоз, продовжуватиме викорнувати свою роль впродовж цих двох місяців і у Флориді, і у інших запланованих залах, зокрема нью-йоркському Карнегі-Холі та Українському інституті», – наголошує він.

Катерина Трачук