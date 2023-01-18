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Львівські хірурги врятували 41-річну породіллю, в якої розірвалась артерія

Ольга Денисяка

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Після народження п’ятої дитини, у жінки розірвалась яєчникова артерія і вона втратила два літри крові. Породіллю врятували медики лікарні святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова. Це – унікальний випадок, адже в українських наукових джерелах інформації про таке розташування аневризми немає, в англомовних – описано близько 30 випадків. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

 Свого синочка Михайла жінка народила в одному з пологових будинків Львова. Та на третю добу, вставши серед ночі погодувати маля, відчула раптовий нестерпний біль в животі та покликала на допомогу. Каретою швидкої жінку терміново доправили до лікарні святого Пантелеймона.

Комп’ютерна томографія показала: у породіллі розірвалася аневризма яєчникової артерії. Аневризма, тобто, потовщення судини, була розміром 3х5 см. Розпочалася сильна кровотеча. Через незвичне розташування аневризми жінка втратила два літри крові – уся кров зібралася в заочеревинному просторі між хребтом та внутрішніми органами, утворивши гігантську гематому. Це, власне, врятувало жінці життя, адже дало час довезти її до лікарні.

Однак, під тиском гематоми, оболонки заочеревного простору будь-якої миті могли розірватись. Це призвело б до раптової зупинки серця. Оперувати треба було невідкладно.

Хірургічне втручання тривало дві години. Лікарям вдалося зупинити кровотечу. Разом з аневризмою довелося видалити лівий яєчник. У реанімації жінка провела чотири дні. Далі її перевели у палату Центру хірургії.

Вже за тиждень жінка поїхала додому, де на неї дуже чекали новонароджений синочок та вся сім’я.

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