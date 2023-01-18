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Львів’ян попереджають про ожеледицю на дорогах

Ольга Денисяка

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За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, по місту 19 січня на дорогах буде ожеледиця; вдень значні опади, налипання мокрого снігу. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Усіх учасників дорожнього руху закликають зважати на прогноз погоди й бути обачними.

 Зокрема, водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами (стрічки, наклейки, жилет тощо), щоб водії могли вчасно побачити на дорозі.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.

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