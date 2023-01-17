В аварії біля Яворова постраждав 82-річний велосипедист

82-річний велосипедист потрапив до лікарні внаслідок наїзду автомобіля біля Яворова. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталась в понеділок, 16 січня, у селі Забужжя Червоноградського району. Тут водійка автомобіля ВАЗ-21113, 64-річна мешканка району, збила велосипедиста.

Постраждалим виявився 82-річний житель сусіднього селища. Травмованого чоловіка госпіталізували.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення Правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням водійських прав на такий же термін.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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Фото: поліція