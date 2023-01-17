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Рашисти з «Градів» обстріляли житлові квартали Очакова. Є загиблий

Наталя Дуляба

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Російські окупаційні війська вкотре обстріляли житлові квартали Очакова, що на Миколаївщині, і вбили місцевого мешканця. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора України.

За даними слідства, ворог обстріляв Очаків в понеділок ввечері, 16 січня, близько 22:45 год. По житлових кварталах міста гатили із реактивної системи залпового вогню «Град».

Внаслідок атаки окупантів загинув місцевий мешканець. Зруйновано житлові будинки та об’єкт соціальної інфраструктури.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством). Наразі триває розслідування.

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