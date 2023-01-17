Після скандалу Арестович вирішив звільнитись з Офісу президента

Після скандальної заяви про обстріл житлового будинку у Дніпрі, яку підхопила російська пропаганда, радник Офісу президента України Олексій Арестович написав заяву на звільнення. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Написав заяву на звільнення з посади. Хочу продемонструвати приклад цивілізованої поведінки: принципова помилка – значить, у відставку», – так прокоментував рішення Арестович і опублікував відповідний документ.

Примітно, що Арестович ще й вирішив «пожартувати». Мовляв, коли він звільнявся минулого разу, через півтора місяця почалась війна.

Зауважимо, що 17 січня 2022 року Олексій Арестович теж стверджував, що звільняється з Офісу президента, а також із посади спікера делегації України у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу. Втім тоді журналістам не вдалося підтвердити його слова.

Що цьому передувало

В суботу, 14 січня, російські війська здійснили черговий масований удар по Україні. Ворожа ракета влучила у житловий дев’ятиповерховий будинок у Дніпрі, завали якого розбирають третю добу поспіль. За останніми даними, внаслідок терористичної атаки росіян загинули 44 людини, травмовано 79 осіб.

Олексій Арестович заявив, що багатоповерхівку зруйнувала українська ракета ППО. Цю тезу негайно стала використовувати російська пропаганда, аби перекинути всю відповідальність за трагедію на Україну.

Після таких заяв Арестовича розгорівся справжній скандал, його стали критикувати у соцмережах та звинувачувати у роботі на ворога. Повітряним Силам ЗСУ довелося спростовувати слова радника Офісу президента.

У Повітряних Силах розповіли, що російські бомбардувальники випустили по багатоповерхівці у Дніпру крилату ракету Х-22, яку ще називають «вбивцею авіаносців». Україна наразі не має засобів, здатних збивати таки тип ракет.

Бойова частина крилатої ракети Х-22 становить 950 кг, а максимальна дальність – до 600 кілометрів. При застосуванні цієї ракети із великих відстаней відхилення від цілі може становити сотні метрів.

З початку воєнної агресії РФ по території України окупанти випустили більше 210 ракет Х-22. Протиповітряна оборона не збила жодну з них.

Додамо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії Олексій Арестович прославився тим, що записував «заспокійливі відео» і говорив, що бойові дії в Україні закінчиться через «два-три тижні». Ця його фраза перетворилась на мем.

Крім того, Олексій Арестович неодноразово відзначався скандальними заявами про українську мову, культуру та радянську ментальність.

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