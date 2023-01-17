Підтримка імунітету взимку: корисні поради

Під час зими збільшується ймовірність відчути такі неприємні симптоми, як біль у горлі, нежить, кашель, лихоманка, адже активізуються різноманітні віруси. Як же вберегтися від застуди? Окрім того, що треба дотримуватися правил гігієни та уникати контакту з хворими, варто подбати про зміцнення власної захисної системи — імунітету. У цій статті ми поділимося корисними порадами, які можуть допомогти вам зміцнити стан організму.

Додайте вітамінів і мінералів

Узимку не завжди є можливість сформувати збалансований раціон, адже свіжих і якісних продуктів, вирощених під сонцем, надто мало. Проте це не значить, що треба чекати літа, щоб наїстися вдосталь вітамінів і мінералів із зелені, фруктів, ягід та овочів. Рекомендуємо додати до зимового раціону більше риби, телятини, горіхів, пророщеної зелені, моркви, буряка, насіння льону, гарбуза, сочевицю. Уникайте фастфуду, солодощів, смаженої та жирної їжі.

Крім того, ви можете вибрати спеціальні харчові домішки, проконсультувавшись із сімейним лікарем чи дієтологом. Розумне споживання БАДів із корисними складниками може допомогти зміцнити імунну систему в зимові місяці. На EVA.UA є великий асортимент харчових домішок, які містять окремі мікроелементи в доступному для засвоєння форматі або вітамінно-мінеральні комплекси.

Доведено, що цинк запобігає проникненню бактерій і грибків у тіло людини. Вітамін D функціонує приблизно так само, тому його дефіцит пов’язують із підвищеним ризиком виникнення ЛОР-захворювань, COVID-19, грипу та ускладнень. Вітамін С є важливим антиоксидантом, який може допомогти імунним клітинам ефективно працювати, щоб зберегти ваше здоров’я. Цей вітамін виконує захисну функцію організму та підтримує ріст нових імунних клітин. Отже, додайте більше вітамінів і мінералів до свого щоденного раціону!

Надавайте перевагу чистій воді

Якщо ви звикли пити лише солодкі газовані напої, соки, чаї, каву, а не чисту воду, то саме час змінювати цю звичку на користь останньої. Чиста вода необхідна для підтримання кровообігу, що є частиною вашої імунної функції. Вона допомагає транспортувати живильні речовини, необхідні для боротьби з інфекціями, по всьому тілу. Належна гідратація також підтримує нормальне функціонування всіх ваших органів, а коли тіло працює ефективно, у вас менше шансів захворіти.

Відрегулюйте режим відпочинку, щоб знизити рівень стресу

Часто ми стаємо вразливими до збудників захворювань через те, що перенавантажуємо організм. Насамперед варто подумати про те, щоб влаштувати оптимальний режим дня, у якому буде вдосталь часу і для роботи, і для відпочинку. Коли ви перебуваєте в стані стресу від психоемоційного чи фізичного перенавантаження, тіло виробляє менше лімфоцитів — білих кров’яних тілець, які зміцнюють імунітет.

Подбайте про здоровий сон: лягайте до 00:00 (бажано о 22:00) і прокидайтеся не пізніше 09:00. Під час сну ваша імунна система виділяє цитокіни — важливий білок, відповідальний за ріст клітин імунної системи. Під час нездужання організму потрібно більше цитокінів, тож якщо ви не висипаєтеся, це може призвести до тривалого одужання чи виникнення ускладнень.

Тримайте тіло в тонусі

Помірні фізичні вправи можуть бути корисними для зміцнення імунної системи. Візьміть собі за правило щоранку робити руханку, поступово ускладнюючи тренування. Комплекс вправ можна легко знайти в інтернеті: є багато відео, що містять тренування для людей з різним рівнем фізичної підготовки. Крім того, можете виконувати вправи з йоги, медитацію або записатися, приміром, на плавання. Це розслаблятиме ваш розум і дасть вихід для стресу, сприяючи кращому сну вночі.

Імунна система захищає, а ваша роль полягає в тому, щоб забезпечити її необхідними інструментами, щоб вона мала змогу працювати якнайкраще. Замість того, щоб чекати, поки з’являться симптоми вірусного захворювання, підтримуйте свій імунітет уже зараз за допомогою цих простих правил.

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