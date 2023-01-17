Львівська МТГ попрощається з Героєм Богданом Прусом

18 січня громада Львівської МТГ попрощається з Героєм Богданом Прусом, мешканцем села Воля-Гомулецька. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Чин похорону розпочнеться о 12:00 год. у церкві Трьох Святителів, що у Волі-Гомулецькій. Поховають військовослужбовця на місцевому цвинтарі.

Місцевих мешканців закликають долучитись до прощання з Героєм та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

Богдан Прус народився (23 травня 1982р) і проживав у с. Воля-Гомулецька. Навчався у Грядівській ЗОШ. З 2015 року був учасником АТО. А з початку повномасштабного вторгнення росії знову став на захист країни.

У Богдана Пруса залишились батьки, дружина та двоє дітей.

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