ОСТАННІ НОВИНИ

Львівська МТГ попрощається з Героєм Богданом Прусом

Ольга Денисяка

|

18 січня громада Львівської МТГ попрощається з Героєм Богданом Прусом, мешканцем села Воля-Гомулецька. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Чин похорону розпочнеться о 12:00 год. у церкві Трьох Святителів, що у Волі-Гомулецькій. Поховають військовослужбовця на місцевому цвинтарі.

Місцевих мешканців закликають долучитись до прощання з Героєм та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

 Богдан Прус народився (23 травня 1982р) і проживав у с. Воля-Гомулецька. Навчався у Грядівській ЗОШ. З 2015 року був учасником АТО. А з початку повномасштабного вторгнення росії знову став на захист країни.

У Богдана Пруса залишились батьки, дружина та двоє дітей.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»

Український боксер Василь Ломаченко опублікував скандальне відео проповіді митрополита Лонгина УПЦ московського патріарх...

ТОП-100 українських пісень 2022 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2022 року

Не квотами єдиними. Відкрите вторгнення рашистів в Україну стало черговим каталізатором до творення нових українських пі...

всі статті
Львівський портал